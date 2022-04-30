Міноборони: РФ здатна запускати до 20 ракет "Калібр" з Чорного моря

В акваторії Чорного моря перебувають три російські носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр", їхній сумарний залп становить до 20 ракет, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу 30 квітня.

"В акваторії Чорного моря наразі перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Їх сумарний ракетний залп становить до 20 ракет" , - сказав Мотузяник.

За його словами, кораблі російського ЧФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по території України, а також ведуть розвідку та надають вогневу підтримку своїм військам на Приморському напрямку.