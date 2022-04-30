Вітренка перепризначили головою "Нафтогазу" ще на рік
Голову правління НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка перепризначено на цю посаду ще на рік до 29 квітня 2023 року, повідомляє Економічна правда.
Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 26 квітня.
Термін виконання Вітренком своїх повноважень добігав кінця 29 квітня, тож з 30 квітня уряд обрав та перепризначив його головою НАК на один рік.
До призначення на посаду у 2021 році Вітренко тимчасово виконував обов'язки міністра енергетики з грудня 2020 року. Двічі його намагалися призначити міністром енергетики, проте голосів у Верховній Раді не вистачало.
Раніше Юрій Вітренко працював виконавчим директор "Нафтогазу".