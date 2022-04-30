Міністр фінансів Німеччини виключив оплату російського газу в рублях
Німеччина не планує платити за російський газ у рублях ні зараз, ні у майбутньому, повідомляє Європейська правда.
Про це заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер.
"Звертаючись до Путіна, я дуже чітко кажу: ми не дозволимо себе шантажувати! Ми й надалі не платитимемо за російський газ у рублях. Ясно одне: ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше стати незалежними від Росії", - написав Лінднер у Twitter.
Раніше Лінднер висловився за те, щоб скоротити державну підтримку колишнього канцлера Герхарда Шрьодера, який не змінив позицію щодо РФ після її вторгнення в Україну і продовжує працювати в російських компаніях.
Нагадаємо, міністри енергетики країн Євросоюзу 2 травня проведуть позачергову зустріч, на якій обговорять газовий шантаж РФ після того, як "Газпром" припинив постачання газу Польщі та Болгарії.
"Газпром" заявив 27 квітня, що призупинив постачання газу до Болгарії та Польщі після того, як вони відмовилися платити в рублях.