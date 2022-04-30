ОДА: у Чернігівській області заборонили відвідувати цвинтарі у поминальні дні
У Чернігівській області під час поминальних днів заборонили відвідування населенням кладовищ. Мова йде про території, які тимчасово були окуповані російськими військами, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Чернігівська ОДА.
Відповідне розпорядження 28 квітня видав глава Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
При цьому, заборона не стосується:
- представників Збройних Сил України,
- Держприкордонслужби,
- Державної спеціальної служби транспорту,
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,
- Нацгвардії,
- Служби безпеки,
- Служби зовнішньої розвідки,
- Міністерства внутрішніх справ,
- Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
- працівників комунальних служб для виконання службових завдань.
Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає українців утриматись від відвідування місць поховань на Радоницю.