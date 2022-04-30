Пентагон: американські бронетранспортери М113 вже їдуть в Україну
Міністерство оборони США приступило до навантаження бронетранспортерів M113 для відправки в Україну. Пентагон опублікував відео, як машини перевантажують на причепи вантажівок, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Twitter Міноборони США.
"Американські військові перевантажують бронетранспортери M113, що прямують в Україну, на причепи вантажівок", - йдеться у підписі до відео.
У Пентагоні відзначили, що перевантаження відбувається в форті Stewart в штаті Джорджія.
Нагадаємо, раніше у Пентагоні повідомили про відправку в Україну нової партії військової допомоги. Вона прибуде в країну в найближчі 24 години.