"Азов" показав, як росіяни обстрілюють житлові будинки Маріуполя з танків

Захисники Маріуполя із полку "Азов" опублікували відео як російський танк із символікою "Z" обстрілює житловий будинок у місті, повідомляє Українська правда.

Це вiдео полк "Азов" опублікував у Telegram.

Азов у дописі зазначає, що це відео наочна демонстрація, чому цивільні мешканці Маріуполя, в тому числі ті, які переховуються на території заводу "Азовсталь", бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста.