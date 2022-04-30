Верещук: Україна звільнила з російського полону ще 14 людей

Україна та Росія провели черговий обмін полоненими у суботу, 30 квітня, повідомляє Новое время.

Про це повідомила віце-прем'єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Україна повернула 14 людей: сім військових та сім цивільних.

"Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок у п'ятому місяці вагітності", - заявила Верещук.

28 квітня віце-прем'єр повідомила про повернення з полону РФ ще 45 осіб, серед яких офіцери, солдати та цивільні. Також Верещук заявила, що українська влада тепер відмовляється проводити обмін з Росією без жінок у списку — таким чином намагається витягти їх із російського полону. За її словами, зараз у РФ перебуває понад тисяча заручників, зокрема близько 500 жінок.