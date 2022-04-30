Зеленський та Джонсон обговорили оборонну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у суботу, 30 квітня, повідомляє Новое время.

За словами Зеленського, він розповів британському лідеру про ситуацію на полі бою та в заблокованому Маріуполі.

"Обговорили оборонну підтримку України та необхідні дипломатичні зусилля для досягнення миру" , — заявив президент у Twitter.

23 квітня глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Зеленський та Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні. Під час ще однієї розмови лідерів 16 квітня Лондон пообіцяв надати її Києву вже найближчими днями.

Британія планує відправити Польщі танки Challenger 2, щоб Варшава віддала Україні свої Т-72. Джонсон закликав озброїти Україну настільки, щоб РФ не посміла вторгнутися знову.