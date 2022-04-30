Держприкордонслужба: окупанти обстріляли пункт пропуску у Чернігівській області

Окупанти обстріляли пункт пропуску Сеньківка в Чернігівській області, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє у Facebook Держприкордонслужба України.

"Сьогодні пообіді прикордонники зафіксували обстріл з території росії в районі українського пункту пропуску Сеньківка. Ворог здійснив близько 40 пострілів з міномету 120-мм калібру" , — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що прикордонні наряди під час обстрілу не постраждали.

Окрім того, в небі над українською територією сьогодні було зафіксовано польоти дронів. Ворог вів повітряну розвідку прикордонної інфраструктури на ділянці відповідальності відділів прикордонної служби Гірськ та Добрянка.