Подоляк порадив Лаврову утриматися від заяв щодо переговорів

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк рекомендував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову не робити заяв про переговори між Києвом і Москвою. Він додав, що йому часто доводиться говорити про розбіжності між фактами і "фантазіями" російської сторони, повідомляє РБК-Україна.

Про це Михайло Подоляк повідомив у коментарі РБК-Україна.

"Не вперше доводиться говорити про те, що між фактами і фантазіями у представників РФ занадто велика дистанція" , - сказав він, коментуючи останні заяви Лаврова про хід переговорів України і Росії.

Радник глави ОП навів три причини, чому російському міністру не слід робити таких заяв. В якості першої він зазначив, що Лавров ніколи не сидів за столом переговорів ні в очно, ні в онлайн форматі.

"Хоча сам не пропустив жодного раунду. Тому дещо дивує його схильність коментувати те, в чому не береш участь і що не бачиш зсередини процесу" , - підкреслив Подоляк.

Другою причиною він назвав злочини російських військових у захоплених містах. За його словами, "денацифікацію і російську мову" російська армія цілком конкретно "обговорила" з українцями в Бучі, Гостомелі, Харкові, Волновасі і звичайно ж, в Маріуполі.

"І всі відповідні висновки назавжди вписані в історію кров'ю невинних українських громадян" , - констатував радник ОП.

Третя причина полягає в тому, що в рамках переговорного процесу не обговорюється проблематика глобальних міжнародних санкцій щодо РФ, зазначив Подоляк. Оскільки досі не усунуто причину для їх запровадження світовою спільнотою, а саме окупація частини території України та віроломне порушення нашої територіальної цілісності та суверенітету.

Він підкреслив, що санкції не можуть обговорюватися з Україною без участі інших країн, тому що вводив їх весь цивілізований світ. Тому про те, коли і які приймати рішення щодо обмежень проти Росії Україна буде обговорювати тільки разом зі своїми партнерами.

"Тому доводиться вже вкотре настійно рекомендувати представникам Російської Федерації відмовитися від коментарів, які не є достовірними і скільки-небудь відповідними реальному ходу переговорного процесу" , - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що Росія підтвердила обговорення можливості створення інституту гарантів безпеки для України.

Зазначимо, напередодні глава МЗС РФ назвав ще одну мету війни проти України. В ОП на цьому йому відповіли: звільнення по-російськи - це масові знищення!