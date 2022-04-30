Bloomberg: Росія ухвалила рішення про припинення місії на МКС

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що Москва ухвалила рішення про припинення місії на Міжнародній космічній станції. Коли саме це станетьс, публічно оголошувати не хочуть, повідомляє Новое время.

Про це пише Bloomberg.

"Рішення вже ухввалено, ми не зобовʼязані про це говорити публічно. Я можу сказати лише це: згідно з нашими зобов’язаннями, ми повідомимо нашим партнерам про закінчення нашої роботи на МКС за рік" , — сказав Рогозін у інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу у суботу, 30 квітня.

Він уточнив, що терміни роботи Росії на МКС визначаються урядом та президентом, поки що РФ продовжує роботу на станції до 2024 року. Раніше цього місяця глава Роскосмосу погрожував припинити місію країни-агресора, якщо США, Європейський Союз і Канада не знімуть санкції проти підприємств російської космічної галузі.

Рогозін підтримує війну Росії проти України та погрожує Заходу Сарматом й іншими досягненнями військової промисловості РФ, які поки що працюють.

NASA, яке планує експлуатувати космічну станцію до 2030 року, продовжує використовувати російські космічні кораблі Союз для транспортування астронавтів на МКС і зі станції. Зараз космічне агентство США більше покладається на приватні космічні польоти.