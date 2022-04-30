Мінагро: окупанти крадуть у фермерів зерно на окупованих територіях

Російські окупанти крадуть в українських фермерів зерно на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Економічна правда.

Про це міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський розповів в інтерв’ю "Настоящему времени", повідомляє пресслужба Мінагро.

За його словами, міністерство останнім часом отримує багато інформації від фермерів, які перебувають на тимчасово окупованій території про масові крадіжки російськими окупантами їхнього зерна.

"Увесь агробізнес, який традиційно спілкується між собою, знає про ці факти. Я особисто це чую від багатьох власників елеваторів, які перебувають на окупованих територіях. Йдеться про відвертий грабіж, який іноді навіть намагаються документально оформити, навіть скласти якісь акти" , – розповів Сольський.

Такі випадки трапляються скрізь на окупованих територіях, додав він, і зауважив, що особливий сплеск спостерігається протягом останніх двох тижнів.

"Все це нагадує тридцяті роки минулого століття і ще раз показує справжнє обличчя російського агресора" , – заявив він.

Відповідно, передбачає міністр, така ситуація може загрожувати певними проблемами з продовольством на тимчасово непідконтрольних територіях.

"На півдні скоро буде урожай пшениці. Але фермери в цій ситуації цілком можуть сказати: "ось вам ключі від трактора – їдьте збирайте самі, якщо хочете", – пояснив він.

На переконання Сольського, це шлях, який завершиться однозначно погано для окупантів.