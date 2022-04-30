Київ запропонував Пекіну стати одним із гарантів безпеки України

Київ запропонував Китаю як постійному члену Ради безпеки ООН стати гарантом безпеки Україн, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Наразі Україна вивчає можливість отримати гарантії безпеки від постійних членів Ради Безпеки ООН, включаючи Китай, та інші великі держави. Наша пропозиція, щоб Китай був одним із гарантів безпеки України, є ознакою нашої поваги та довіри до Китайської Народної Республіки" , - сказав Кулеба.

Він також звернувся з офіційним проханням до Пекіна продовжувати надавати гуманітарну допомогу Україні, наголосивши, що вона є дуже важливою для України в такий складний період.

"Я хотів би висловити вдячність міністру Ван І за його зауваження щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України та його готовність домагатися перемир’я дипломатичними зусиллями. Я також дякую Товариству Червоного Хреста Китаю за надання гуманітарної допомоги на суму 5 мільйонів юанів" , - додав голова МЗС.

Також він зазначив, Україна сподівається, що Китай закликатиме Росію до припинення вогню.