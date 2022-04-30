Російський літак-розвідник порушив повітряний простір Швеції

Сьогодні, 30 квітня, російський літак повітряного спостереження і аерофотознімання Ан-30 вторгся в повітряний простір Швеції. Влада країни назвала інцидент небезпечним, у світлі ситуації у світі, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"У п'ятницю ввечері Російський гвинтовий літак Ан-30 порушив повітряний простір Швеції" , - цитує видання заяву Міністерства оборони Швеції.

Відзначається, що за російським літаком стежили протиповітряні сили країни і сфотографували його. Політ відстежувався на схід від Бернхольма, датського острова в Балтійському морі, перш ніж він правився в бік шведського повітряного простору.

Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст назвав неприйнятним порушення повітряного простору країни російським літаком. Він назвав інцидент недоречним у світлі ситуації з безпекою.

"Шведський суверенітет завжди повинен поважатися" , - уклав глава Міноборони.

Нагадаємо, в кінці березня чотири російські бойові літаки з ядерною зброєю на борту порушили повітряний простір Швеції.

Зазначимо, влітку цього року у Європі пройдуть найбільші з часів Холодної війни навчання НАТО щодо відбиття вторгнення Росії в одну з країн Альянсу.