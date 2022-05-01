Блінкен провів телефонну розмову з Кулебою

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою за підсумками їх зустрічі 24 квітня в Києві, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

"Держсекретар підкреслив тверду підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям жорстокої агресії Росії" , - йдеться в повідомленні Держдепу.

Він також представив оновлену інформацію про плани повернення американських дипломатів в Україну, в тому числі про перші візити до Львова на цьому тижні, і про плани повернутися до Києва найближчим часом.

Блінкен і Кулеба обговорили запит адміністрації від 28 квітня до Конгресу про надання 33 мільярдів доларів у вигляді допомоги в галузі безпеки, економіки та гуманітарної допомоги Україні.

Нагадаємо, Блінкен заявив, що США вивчають можливість оголосити Росію спонсором тероризму.