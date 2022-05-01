FT: Китай обговорив з банками захист активів від санкцій США

Китайські регуляторні органи провели екстрену нараду з місцевими та іноземними банками, на якій обговорили, як вони можуть захистити закордонні активи Китаю від санкцій США, подібних до тих, які були введені проти РФ після її вторгнення в Україну, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це пише Financial Times.

За даними джерел знайомих з ситуацією, у внутрішній конференції, що відбулася 22 квітня, взяли участь представники Центрального банку і Міністерства фінансів Китаю, а також керівники місцевих і міжнародних банків.