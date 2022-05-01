FT: США обговорили з Британією зниження ризику війни з Китаєм

Стало відомо, що в березні США і Великобританія провели переговори, на яких обговорили більш тісну співпрацю для зменшення ризику війни з Китаєм через Тайвань, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це пише Financial Times.

Уповноважений Білого дому по Індо-Тихоокеанському регіону Курт Кемпбелл і представник Ради нацбезпеки по Китаю Лаура Розенбергер зустрілися на Тайвані з представниками Великобританії. Вони обговорили плани дій при виникненні позаштатних ситуацій.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз трас закликала НАТО до зміцнення безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні і підкреслила потребу Тайваню в захисті від Китаю.