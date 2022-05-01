Генштаб: окупанти створюють умови для наступу на Миколаїв і Кривий Ріг

Російські військові проводять бойові дії, щоб вийти на адміністративні межі Херсонської області та створити сприятливі умови для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 1 травня.

На Південнобузькому напрямку противник веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг.

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На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати авіаційні удари та вогневе ураження артилерією по Харкову. Окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Слов’янськ.

Триває посилення ударного угрупування противника. До визначених районів переміщено до 300 одиниць озброєння і військової техніки та прибуло близько тисячі мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

З метою протиповітряного прикриття наступаючих військ у чотирьох визначених районах противник розгорнув два зенітно-ракетних дивізіони озброєних ЗРК Бук-М2 та ЗРК Тор-М.

На Сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли позицій наших військ з території Брянської області.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Суттєвих змін у ситуації на зазначених напрямках не відбулося.

На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання військ противника веде активні дії уздовж всієї ділянки лінії зіткнення. Ворог намагається здійснювати авіаційні удари та вогневе артилерійське ураження позицій українських військ.

На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку Кримки та Олександрівки.

На Попаснянському напрямку окупанти проводять штурмові дії на напрямку Новотошківське — Оріхове. Закріплюються на досягнутих рубежах. З метою недопущення маневру наших сил і засобів здійснюють їх блокування у визначених районах.

На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, ворог намагається прорвати оборону наших підрозділів на напрямку Оленівка — Новомихайлівка.