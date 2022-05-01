Розвідка Британії розповіла про цілі Росії щодо Херсона

Росія прагне встановити тривали контроль над Херсоном, щоб підтримувати звідти свої вторгнення та підвищити безпеку свого контролю над Кримом, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії в неділю.

Відзначається, що після захоплення Херсона на початку березня Росія прагнула узаконити свій контроль над містом та прилеглими територіями, встановивши проросійську адміністрацію.

Нещодавні заяви цієї адміністрації включають оголошення повернення під український контроль "неможливим" та оголошення про чотиримісячний перехід з української гривні на російський рубль, а від сьогодні у Херсоні використовуватиметься російський рубль.

"Ці заяви, ймовірно, свідчать про намір Росії чинити сильний політичний та економічний вплив у Херсоні у довгостроковій перспективі.