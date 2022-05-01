До Києва завітала спікер Палати представників США
До Києва з візитом прибула спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, повідомляє Українська правда.
Відео зустрічі Зеленського з Пелосі опубліковано у соціальних мережах президента України.
"Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави!", - прокоментував Володимир Зеленський.
Пелосі під час зустрічі заявила, що США будуть підтримувати Україну, поки вона не завершить боротьбу у цій війні.
Про візит Ненсі Пелосі до України зазалегідь не повідомлялося.
Нагадаємо, минулого тижня з візитом, деталі якого перебували в суворій секретності, пирбули глава Пентагону Ллойд Остін та держсекрретар США Ентоні Блінкен.
Цього тижня Палата представників США схвалила законопроєкт про ленд-ліз, який дозволить більш ефективно надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну.