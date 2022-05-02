Українським АЗС дозволили збільшити націнку

Українським АЗС дозволили збільшити націнку

Кабінет міністрів підвищив торгову надбавку на дизпаливо та бензини, аргументуючи це запобіганням дефіциту на автозаправних станціях, повідомляє Сьогодні.

Про це заявив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, для дизеля розмір надбавки зріс на 42,8% – з 5 до 7 грн/літр. А для бензинів – на 40% з 4,55 до 6,5 грн/літр.

Нагадаємо, що 22 квітня 2022 року Мінекономіки оприлюднило середню вартість бензину на рівні 29,55 грн/л та дизпалива – 33,66 грн/літр. В такому випадку гранична вартість на АЗС не має перевищувати:

  • 36,05 грн/літр – для бензинів;
  • 40,66 грн/літр – для дизпалива.

Що буде з ринком пального?

Експерти Світового банку, вважають, що вартість пального досягне "історично високих показників".

Ціни на енергоносії зростуть більш ніж на 50% впродовж 2022 року, а стабілізувати ринок вдасться лише протягом 2023-2024 років.

Все це через війну з Росією, яко порушила логістику та виробничі процеси, зазначається, що таке масштабне подорожчання ринок пального переживає вперше з 2013 року.

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