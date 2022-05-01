ОВА: у Запорізькій області відкрили "зелений" коридор

У мешканців Запорізької області є можливість потрапити на тимчасово окуповані території в районі с. Кам’янське. Військове командування прийняв рішення про відкриття "зеленого" коридору у цьому напрямку у неділю, 1 травня, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Запорізької ОВА.

"1 травня 2022 року, з 10:00 до 15:00 буде відкритий зелений коридор для громадян, якім потрібно проїхати на тимчасово окуповані території в районі с. Кам’янське", - йдеться в повідомленні.

При цьому, командування Сил оборони просить стежити за безпековою ситуацією, адже "у разі її зміни коридор буде закрито".