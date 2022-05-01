Синегубов: росіяни тричі обстріляли Харків з артилерії та РСЗВ
Російські окупанти завдали трьох ударів по Харкову – постраждали Салтівка, П'ятихатки та район аеропорту, вранці загарбники знову обстріляли Дергачівську громаду, є 1 постраждалий, повідомляє Українська правда.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов у Telegram.
"За добу росіяни завдали Харкова 3 обстрілу з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Постраждали Салтівка, П'ятихатки, район аеропорту.
Рятувальники Харківщини ліквідували 15 пожеж, які виникли через обстріл: у Немишлянському районі Харкова, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах”.
За добу постраждала 1 особа в Балаклійському районі.
Синегубов зазначив, що завдяки ЗСУ, ворог знизив інтенсивність обстрілів, але не варто втрачати пильності.
Пізніше глава ОВ повідомив, що окупанти вранці 1 травня знову завдають ударів по Харкову.
"У зв'язку з інтенсивним обстрілом закликаємо жителів північних та східних районів Харкова, зокрема Салтівки, без необхідності не виходити з укриття протягом дня. Навіть за відсутності повітряної тривоги. Будьте пильні, безпека – насамперед", – написав Синегубов.