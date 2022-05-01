Синегубов: росіяни тричі обстріляли Харків з артилерії та РСЗВ

Російські окупанти завдали трьох ударів по Харкову – постраждали Салтівка, П'ятихатки та район аеропорту, вранці загарбники знову обстріляли Дергачівську громаду, є 1 постраждалий, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов у Telegram.

"За добу росіяни завдали Харкова 3 обстрілу з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Постраждали Салтівка, П'ятихатки, район аеропорту.

Рятувальники Харківщини ліквідували 15 пожеж, які виникли через обстріл: у Немишлянському районі Харкова, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах”.

За добу постраждала 1 особа в Балаклійському районі.

Синегубов зазначив, що завдяки ЗСУ, ворог знизив інтенсивність обстрілів, але не варто втрачати пильності.

Пізніше глава ОВ повідомив, що окупанти вранці 1 травня знову завдають ударів по Харкову.