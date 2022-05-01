У Генштабі оновили дані про втрати військ РФ від початку вторгнення

У Генштабі оновили дані про втрати військ РФ від початку вторгнення

Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про втрати російських військ в Україні від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.

Орієнтовні втрати склали:

  • особового складу – близько 23500 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків - 1026 (+18) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) од.,
  • артилерійських систем - 451 (+15) од.,
  • РСЗВ-151 (+0) од.
  • засоби ППО - 80 (+3) од.,
  • літаків - 192 (+2) од.,
  • вертольотів - 155 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1796 (+20) од.,
  • кораблі/катери - 8 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 (+13),
  • спеціальна техніка – 32 (+0).
  • крилаті ракети (збито) – 84.

У Генштабі зазначають, що дані уточнюються, чи підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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