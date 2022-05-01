У Генштабі оновили дані про втрати військ РФ від початку вторгнення
Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про втрати російських військ в Україні від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.
Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.
Орієнтовні втрати склали:
- особового складу – близько 23500 (+300) осіб ліквідовано,
- танків - 1026 (+18) од.
- бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) од.,
- артилерійських систем - 451 (+15) од.,
- РСЗВ-151 (+0) од.
- засоби ППО - 80 (+3) од.,
- літаків - 192 (+2) од.,
- вертольотів - 155 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1796 (+20) од.,
- кораблі/катери - 8 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 (+13),
- спеціальна техніка – 32 (+0).
- крилаті ракети (збито) – 84.
У Генштабі зазначають, що дані уточнюються, чи підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.