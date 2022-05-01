У Генштабі оновили дані про втрати військ РФ від початку вторгнення

Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про втрати російських військ в Україні від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.

Орієнтовні втрати склали:

особового складу – близько 23500 (+300) осіб ліквідовано,

танків - 1026 (+18) од.

бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) од.,

артилерійських систем - 451 (+15) од.,

РСЗВ-151 (+0) од.

засоби ППО - 80 (+3) од.,

літаків - 192 (+2) од.,

вертольотів - 155 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1796 (+20) од.,

кораблі/катери - 8 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 (+13),

спеціальна техніка – 32 (+0).

крилаті ракети (збито) – 84.

У Генштабі зазначають, що дані уточнюються, чи підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.