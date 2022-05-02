Створено онлайн-карту наявності бензину на АЗС: хто має доступ

Перш ніж їхати на найближчу заправку, можна відшукати її на карті і перевірити, чи є там бензин, повідомляє Сьогодні.

Через війну з Росією та проблеми з логістикою в Україні виник серйозний дефіцит бензину . Проте, наприклад, у Києві досі працюють АЗС, де водії можуть заправити свій автомобіль.

Для зручності КМДА розробила онлайн-карту , на якій можна подивитися АЗС, що працюють зараз.

У Києві зараз працюють, в основному, автозаправні станції таких компаній, як:

KLO;

OKKO;

БРСМ-Нафта.

Зазначається, що на карту нанесені адреси АЗС, графіки їх роботи , а також є інформація про обмеження із заправки палива на один автомобіль .