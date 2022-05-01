Україна вже працює над відновленням зв'язку у Херсонській та Запорізькій областях

Українська влада працює над відновленням мобільного зв'язку та інтернету в Херсонській та Запорізькій областях, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Роботи вже ведуться, зв'язок буде відновлено".

Міністр нагадав, що причинами відсутності зв'язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах.