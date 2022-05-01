ВЦА: ворог випалює Сєвєродонецьк за квадратами, обстріл не припиняється

Голова Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк зазначив, що ситуація у місті залишається напруженою, складною. Обстріли лунають вночі та рано вранці, повідомляє Еспресо TV.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Щільність обстрілів збільшується. Ворог намагається рівняти місто за квадратами, намагаються вразити позиції, яких вони не розуміють, хоча там громадянське населення, намагаються просто за квадратами місто випалювати. До 10% мешканців ще перебувають у місті", - наголосив Стрюк.

Також голова Сєвєродонецької ВЦА додав, що комунікації у місті пошкоджені та перебувають у критичному стані.

"Ситуація в місті залишається напруженою, складною. Обстріли лунають вночі і рано вранці, десь фрагментарно, але вони не припиняються. Комунікації пошкоджені і перебувають у критичному стані, намагаємося їх підтримувати, але після кожного обстрілу виникають нові проблеми", - зазначив Стрюк. .

Протягом доби 28 квітня окупанти 10 разів обстріляли Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасну, намагалися штурмувати Горіхове та Світличне, деяку знищену інфраструктуру неможливо відновити.