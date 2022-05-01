Україна денонсувала ще одну угоду з Росією

Кабінет Міністрів України розірвав ще одну угоду про співпрацю з Росією. Цього разу у сфері рибного господарства, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Повідомляється, що Кабмін прийняв постанову про денонсацію угоди з урядом Росії про співпрацю в галузі рибного господарства.