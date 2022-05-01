Глава Держдуми РФ хоче конфіскації активів "недружніх країн"

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував конфісковувати активи представників бізнесу з "недружніх країн" в Росії і спрямовувати отримані кошти "на розвиток" РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це Володін написав у своєму Telegram-каналі у неділю вранці, пише "Європейська правда".

Володін послався на ухвалений у США законопроєкт, який пропонує передавати на користь України заморожені активи російських компаній та громадян.

Він заявив, що Литва, Латвія, Польща і США просто "займаються крадіжкою" в Росії.

"У цьому зв'язку правильно щодо бізнесу, що розташований на території Російської Федерації, власники якого є з недружніх країн, де ухвалюються подібні рішення, відповідати дзеркальними заходами: конфіскувати ці активи. А отримані від продажу кошти спрямувати на розвиток нашої країни" , - написав Володін.

Раніше Володін підтримав рішення про припинення поставок газу до Польщі та Болгарії і закликав зробити те саме і іншим "недружнім країнам".