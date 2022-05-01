ОВА: Росія обстріляла склад із зерном у Дніпропетровській області

Синельниківським районом Дніпропетровської області вдарила ворожа ракета, повідомляє Укрінформ.

Про це у Телеграмі написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“У нас "приліт" у Синельниківському районі. Людей не зачепило. Ракета потрапила до складу агропідприємств. Один порожній, другий із зерном. Вони частково зруйновані”, – йдеться у коментарі.

Резніченко додав, що рашисти з "болючою впертістю "демілітаризують" українські склади.