Денисова: на Херсонщині від тортур окупантів загинув ветеран АТО

В Херсонській області від тортур російських окупантів загинув ветеран АТО з села Абрикосівка Назар Кагальняк, повідомляє Новое время.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Вона зазначила, що окупанти викрали чоловіка з дому, жорстоко били та піддавали катуванням за те, що він колишній учасник бойових дій.

Після АТО Назар переніс два інфаркти та складну операцію на серці. Понівеченого тортурами Назара окупанти привезли додому. Його стан критично погіршився, після чого чоловіка доставили в лікарню міста Олешки, де він згодом помер.

Як повідомила омбудсмен, двоє неповнолітніх дітей Назара залишилися сиротами, оскільки він останні п’ять років він їх доглядав без дружини.

"Тортури Назара це воєнний злочин, оскільки згідно зі статтею 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, особи, які не беруть активної участі у воєнних діях, зокрема зі складу збройних сил, які склали зброю, а також ті, які припинили участь у воєнних діях у зв’язку з хворобою, пораненням, триманням під арештом чи з будь-якої іншої причини, не мають жодним чином переслідуватися" , — зазначила Денісова.

Вона також звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти військових злочинів РФ та порушень прав людини в Україні.