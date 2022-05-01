Джерела: Німеччина підтримала плани ЄС щодо відмови від російської нафти

Уряд ФРН підтримує плани Євросоюзу щодо запровадження заборони на імпорт нафти з Росії. У ході нещодавніх попередніх переговорів щодо запровадження шостого пакета санкцій проти Росії через війну в Україні Німеччина ясно висловилася за введення ембарго, повідомляє Deutsche Welle.

Про це пише агентство DPA із посиланням на європейських дипломатів у Брюсселі.

Як зазначає агентство, запровадження ЄС нафтового ембарго проти Росії стало значно ймовірнішим. Проти цього заходу тепер виступають лише Угорщина, Австрія, Словаччина, Іспанія, Італія та Греція.

За словами дипломатів, Словаччина та Угорщина опираються швидкому запровадженню ембарго через надмірну залежність від постачання російської нафти. Водночас у країнах Південної Європи дуже побоюються зростання цін на енергію для споживачів після відмови від російського палива.

На зміну позиції Німеччини вплинули останні успіхи в пошуку альтернативних постачальників палива. Міністр економіки ФРН Роберт Габек 26 квітня повідомив, що за останні вісім тижнів залежність Німеччини від російської нафти вдалося скоротити з 35 відсотків до початку війни в Україні до 12 відсотків.

За даними DPA, Єврокомісія має намір вже найближчими днями представити проєкт шостого пакета санкцій проти Росії, щоб ще більше посилити тиск на Кремль у війні Росії проти України. Водночас не виключено, що через значну кількість противників якнайшвидшої відмови від російської нафти ембарго може бути введено лише восени або навіть узимку.