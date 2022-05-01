Посол Британії: Київ не буде в безпеці, доки Росія не буде переможена

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Україна буде у небезпеці, якщо не перемогти Росію, повідомляє Еспресо TV.

Про це Мелінда Сіммонс заявила в інтерв'ю Guardian.

Попри своє повернення вона вважає, що Путін навряд чи відмовився від амбіцій захопити Київ.

"Я це не виключаю, але я все ще тут. Я тут перебуваю з підвищеним рівнем захисту безпеки і пам'ятаю про потенційний ризик, але поки що мені комфортно працювати за таких обставин", - прокоментувала Сіммонс можливі атаки Росії на дипломатів, які знаходяться в Україні. .

Крім того, вона сказала, що, незважаючи на сильний опір України та невдачі Росії, війна навряд чи скоро закінчиться.