Посол: Україна пропонує Німеччині ухвалити закон про ленд-ліз

Посол України Андрій Мельник пропонує, щоб Німеччина ухвалила закон про ленд-ліз для України за прикладом США.

Про це він сказав у інтерв’ю Bild am Sonntag.

Мельник відповідав на запитання, якої конкретно підтримки очікує Україна від Німеччини,

"Ми хотіли б побачити швидкий експорт 88 танків "Леопард", 100 БМП "Мардер", самохідних гаубиць та багато іншого. Але що дуже важливо, то це переосмислення у свідомості людей. Ми переживаємо найбільшу війну у Європі за 80 років. Ви більше не зможете перемогти із 30 або 100 танками. Німецький закон про ленд-ліз, як у США, і довгостроковий союз проти Росії були б важливими" , – сказав Мельник.

Він зазначив, що рішення направити Україні ЗСУ "Гепард" правильне, але цього недостатньо,