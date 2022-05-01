Луганська ОВА: з Лисичанська вдалося евакуювати 26 людей

До Дніпра з Лисичанська автобусами евакуювали вже 26 людей, повідомляє Еспресо TV.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Як тільки до віддаленого району дістається інформація про можливість безпечно виїхати - люди приймають рішення і евакуюються. Сьогодні виїхали 26 осіб. Упевнений, в будні буде ще більше" , - зазначає Гайдай.

За його словами, в Лисичанську щодня є охочі виїхати. Містяни проживають на значній території - близько 95 кв. км. Тому не всі й не одразу дізнаються про безплатну евакуацію.