Біля кордону Росії з Україною обрушився залізничний міст

У Курській області (Росія) обрушився залізничний міст біля кордону з Україною. Причини інциденту з'ясовуються, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram губернатор Курської області Роман Старовіт.

Повідомляється, що сьогодні приблизно об 11:20 на 67 кілометрі залізниці Суджа – Сосновий Бір виявили часткове обвалення конструкцій мосту.

"Зараз на місці працюють спецслужби, щоб встановити причини НП. Залізнична гілка використовувалася для пересування товарних складів. Постраждалих немає. Життю та здоров'ю громадян ніщо не загрожує", - зазначив Старовойт.

Нагадаємо, раніше російська сторона звинувачувала Україну в нібито обстрілах прикордонних постів у Курській області.