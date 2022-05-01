Мельник: зброя Україні від Німеччини не спровокує Третю світову війну

Постачання зброї Україні від Німеччини не може спровокувати Третю світову війну. Оскільки вона вже почалася, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю Bild.

"Світова війна вже почалася. Напад Путіна на Україну зачіпає всіх, включно з німцями, хоча ще не у військовому плані. Усім має бути зрозуміло: Путін хоче нового імперіалістичного світового порядку з меншим НАТО, до якого більше не належать Польща, Чехія та Словенія. Путін веде цю війну на знищення проти всього Заходу, проти нашої системи цінностей" , - зазначив Мельник.

Він вважає страх стати учасником війни, постачаючи зброю, повною нісенітницею.

"Для Путіна Німеччина вже давно є стороною війни. Кожен, хто хоче запобігти ескалації їхньої війни, повинен допомогти нам зараз поставити Путіна на його місце. Перемога Росії в Україні була б найгіршим, що могло статися з Німеччиною" , - резюмував посол.

Зазначимо, канцлер ФРН Олаф Шольц відреагував на критику Німеччини за брак лідерства в питанні постачання важкого озброєння Україні для протистояння РФ у війні, заявивши, він прагне бути обережним, а не робити все поспіхом.

Нагадаємо, німецький Бундестаг схвалив постачання німецьких важких озброєнь для України.

Додамо, раніше повідомлялося, що Німеччина поставить Україні зенітні установки ближче до літа.