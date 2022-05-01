Близько 65% поляків виступають надання Україні важкого озброєння

Близько 65% поляків вважають, що країни НАТО повинні передавати Україні важке озброєння, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в опитуванні центру SW Research для видання Rzeczpospolita.

На запитання "Чи країни НАТО повинні передавати Україні важке озброєння (танки, важку артилерію)?" ствердно відповіли 64,5% поляків. Проти цього кроку виступають 12,7% громадян Польщі, а 22,8% не визначилися з цього приводу.

Надання зброї Україні частіше підтримують чоловіки (68%), ніж жінки (61%), а також люди, які досягли 35-річного віку (65%). Значний рівень підтримки надання Україні важкого озброєння серед осіб із професійно-технічною освітою та невисоким рівнем доходів (72%), а також жителів невеликих населених пунктів і міст (до 20 тис. населення) – 77%.