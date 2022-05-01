Венедиктова: на сьогодні порушено понад 9 тисяч справ щодо військових злочинів РФ

На сьогодні вже порушено понад 9 тисяч справ за військові злочини РФ в Україні, повідомляє Укрінформ.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

«На сьогоднішній день у нас уже 9 тисяч 158 проваджень, які пов'язані з військовими злочинами. Щодня у нас є підстави порушувати все нові та нові справи – загибель цивільних, бомбардування, депортація наших людей, дітей на окуповані території чи території держави-агресора», - сказала Венедиктова.

Вона зазначила, що розпочався процес притягнення до відповідальності та ідентифіковані конкретні військові злочинці армії агресора.

«У звільнених від окупації Київської, Сумської, Чернігівської областей ми вже розпочинаємо процес притягнення до відповідальності, у нас уже ідентифіковані конкретні військові злочинці. По Київщині – це 15 людей, яких ми залучаємо за тортури, зґвалтування, мародерство. Почали також притягнення до відповідальності за захоплення ЧАЕС», – розповіла Венедиктова.

Крім того, за її словами, в Україні складено список уже із понад 600 прізвищ російських військових злочинців найвищого рівня.

«620 підозрюваних «топ-левелів» – військові, політики, пропагандисти, всі ці Патрушеви, Медведєви, Наришкіни, Бортникові – всі вони перебувають у РФ, але це не означає, що ми не притягуватимемо їх до відповідальності заочно. Будемо, ми вже це робимо!», - наголосила Венедиктова .

Керівник Генпрокуратури нагадала, що є два шляхи притягнення до відповідальності військових злочинців – очний та заочний. Але ніхто не уникне відповідальності, запевнила Венедиктова.

«Якщо вони фізично тут перебувають і вони військовополонені, а у нас є всі докази, що вони не просто учасники військових подій, а військові злочинці, бо конкретно вони вбивали чи ґвалтували цивільних – тоді це розглядатиметься в українському суді. Якщо ці люди продовжують десь воювати чи, можливо, вже вбиті чи повернулися на ротацію до РФ – це не означає, що ми не будемо їх притягувати до відповідальності заочно», - пояснила вона.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили перших десятьох військовослужбовців із 64-ї окремої мотострілецької бригади сухопутних військ Російської Федерації, яка причетна до злочинів у Бучі.