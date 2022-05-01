SonntagsZeitung: Кабаєва народила Путіну двох синів у 2015 та 2019

Швейцарська газета SonntagsZeitung пише, що гімнастка та ексдепутатка Держдуми РФ Аліна Кабаєва, яку називають коханкою російського диктатора Володимира Путіна, нібито народила від нього двох синів, повідомляє Новое время.

Як пише видання, перший хлопчик (за іншими даними двійня) народився у 2015 році, другий — через чотири роки, у 2019 році. Газета посилається на знайомого лікарки з Росії, яка вже понад 30 років проживає та працює у Швейцарії, і, як стверджується, обидва рази приймала пологи. Ця жінка, як пише газета, нібито знайома з Путіним з юнацтва та має з ним довірчі стосунки. Лікарка нібито працювала у швейцарській клініці SantAnna, на сайті якої розміщується реклама пологових послуг зокрема для російських клієнтів.

За даними видання, перші пологи Кабаєвої проходили в клініці швейцарського кантону Тичино у місті Лугано в режимі найсуворішої секретності. Другі - вже в Росії, таким було рішення Путіна. Гінеколог спеціально їздила до Москви, щоб допомогти народитись молодшому синові російського диктатора. Видання зазначає, що чутки про те, що Путін був присутній на пологах неправдиві.

Стверджується, що під час обох вагітностей Кабаєва кілька разів приїжджала до Лугано. Примітно, що обидва рази вагітна гімнастка ховалася від громадськості у Швейцарії. Вона проживала або на віллі лікаря в елітній комуні Колліна д’Оро, або в готелі Principe Leopoldo.

Джерело видання описало Кабаєву як «приємну та прямолінійну». За його даними, на прийоми до лікарки вона ходила без охоронців. Іноді її супроводжували родички — мати та сестра.

Швейцарське видання не отримало коментарів представників Кабаєвої чи Путіна.

38-річній гімнастці Аліні Кабаєвій часто приписують стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним. З 2001 року Кабаєва була членом путінської партії Єдина Росія, а у 2007 році стала депутатом російської Держдуми. У 2014 році Кабаєва стала гендиректором Національної медіа групи — однією з найбільших пропагандистських медіакомпаній Росії. За даними ЗМІ, її річна зарплата мала становити майже 10 мільйонів євро.

Особисте життя Путіна тримають за сімома замками, і офіційно у РФ не коментують його стосунки з Кабаєвою та не підтверджують інформацію про спільних дітей.

За даними ЗМІ, від початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року Кабаєва нібито разом з дітьми ховається у Швейцарії. Гімнастка також лишається близькою до Кремля ідеологічно. Зокрема вона засудила спортивні санкції проти Росії.

Wall Street Journal писало, що США нібито збиралися запровадити санкції проти Кабаєвої, але в останній момент передумали, побоюючись що Путін відреагує ще агресивніше.