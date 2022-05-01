Прем'єр Фінляндії висловилася за посилення антиросійських санкцій

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін висловилася за посилення антиросійських санкцій і розширення військово-технічної допомоги Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Helsingin Sanomat.

Очільниця уряду та Соціал-демократичної партії виступила на першотравневому мітингу в Турку. Там вона зачепила тему агресивної війни РФ проти України.

"Фінляндія готова запровадити ще жорсткіші санкції проти Росії, щоб покласти край війни в Україні. Також Україні буде надана підтримка у війні та допомога в її відновленні" , – заявила Марін.

Окрім того, прем'єр ратує за зменшення залежності від енергоносіїв із РФ. Щодо вступу Фінляндії в НАТО, то Марін розповіла про розгляд парламентом доповнення до звіту про політику безпеки. До 12 травня країна визначиться щодо вступу до альянсу.