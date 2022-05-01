ОК "Південь": Росія активізувала свій флот у Чорному морі

У морі зафіксовано активізацію сил ворожого флоту. Триває загроза ракетного удару територією України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Тим часом у морі зафіксовано активізацію сил ворожого флоту. Після завдання нами чергового удару по Зміїному, десантними швидкісними катерами типу «Раптор» противник намагався здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, що залишаються на острові", - йдеться у повідомленні.

У командуванні додають, інші кораблі та підводний човен продовжують тримати загрозу ракетного удару територією України на високому рівні.

Нагадаємо, російські військові запустили ракету по Синельниківському району Дніпропетровської області. Потрапили до складів агропідприємства.