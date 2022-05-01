Шольц вважає правильною свою політику щодо України
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув закиди лідерів опозиції в тому, що він виявляє нерішучість щодо постачання важких озброєнь Україні, повідомляє Deutsche Welle.
"Я приймаю рішення швидко - і в координації з нашими союзниками", - заявив він в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag.
За словами Шольца, він не схвалює
"зайву квапливість та поодинокі дії Німеччини". Наполягаючи на правильності обраного курсу, канцлер наголосив, що
"не настільки полохливий, щоб подібні звинувачення (опозиції - ред.) справляли на нього надто сильне враження". Водночас він наголосив, що жорстка критика його рішень є цілком легітимною, оскільки це є
"частиною демократії".
"Опозиція кидає серйозний виклик. Для цього вона й існує" , - сказав Шольц .
Говорячи про кількість незадоволених його політикою жителів Німеччини, канцлер зазначив, що
"на опитування думок слід звертати увагу, але не можна ставити свої дії в залежність від них, особливо в питаннях війни і миру це могло б стати вибухонебезпечним".
Парламентська опозиція критикує канцлера
Напередодні прем'єр-міністр Баварії та голова опозиційного Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер розкритикував позицію Шольца та керівної коаліції щодо ситуації в Україні. Він звинуватив канцлера в нерішучості та спробі уникнути дискусії про постачання важких озброєнь Києву.
"Це не відповідає претензіям на лідерство та тиску очікувань, які покладаються на ФРН як на одну з найбільших та сильних держав у Європі", - заявив Зедер.
Ще раніше позицію Шольца щодо України розкритикував голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц. За його словами, своєю поведінкою канцлер ФРН ставить під загрозу згуртованість усієї європейської спільноти. Ми хочемо знати, яка зброя постачається Києву, зазначив лідер ХДС.