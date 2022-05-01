Шольц вважає правильною свою політику щодо України

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув закиди лідерів опозиції в тому, що він виявляє нерішучість щодо постачання важких озброєнь Україні, повідомляє Deutsche Welle.

"Я приймаю рішення швидко - і в координації з нашими союзниками" , - заявив він в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag.

За словами Шольца, він не схвалює "зайву квапливість та поодинокі дії Німеччини" . Наполягаючи на правильності обраного курсу, канцлер наголосив, що "не настільки полохливий, щоб подібні звинувачення (опозиції - ред.) справляли на нього надто сильне враження" . Водночас він наголосив, що жорстка критика його рішень є цілком легітимною, оскільки це є "частиною демократії" .

"Опозиція кидає серйозний виклик. Для цього вона й існує" , - сказав Шольц .

Говорячи про кількість незадоволених його політикою жителів Німеччини, канцлер зазначив, що "на опитування думок слід звертати увагу, але не можна ставити свої дії в залежність від них, особливо в питаннях війни і миру це могло б стати вибухонебезпечним" .

Парламентська опозиція критикує канцлера

Напередодні прем'єр-міністр Баварії та голова опозиційного Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер розкритикував позицію Шольца та керівної коаліції щодо ситуації в Україні. Він звинуватив канцлера в нерішучості та спробі уникнути дискусії про постачання важких озброєнь Києву.

"Це не відповідає претензіям на лідерство та тиску очікувань, які покладаються на ФРН як на одну з найбільших та сильних держав у Європі" , - заявив Зедер.

Ще раніше позицію Шольца щодо України розкритикував голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц. За його словами, своєю поведінкою канцлер ФРН ставить під загрозу згуртованість усієї європейської спільноти. Ми хочемо знати, яка зброя постачається Києву, зазначив лідер ХДС.