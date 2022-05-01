Данія викликала посла Росії через порушення її повітряного простору

Данія засудила порушення свого повітряного простору російським розвідувальним літаком у п'ятницю. З цього приводу в МЗС країни викликали посла Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофода.

"Посол Росії завтра викликається в МЗС. Чергове порушення Росією повітряного простору Данії. Це абсолютно неприйнятно і викликає особливу тривогу в нинішній ситуації" , - написав глава МЗС у Twitter.

Нагадаємо, в п'ятницю ввечері, 30 квітня, російський літак спостереження і аерофотознімання Ан-30 вторгся в повітряний простір Данії на схід від Борнхольма, датського Балтійського острова.

Зазначимо, потім літак-розвідник РФ порушив повітряний простір Швеції.