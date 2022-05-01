Мінагрополітики: росіяни вже викрали сотні тисяч тонн зерна

Російські загарбники уже вивезли кілька сотень тисяч тонн зерна з тимчасово окупованих територій у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях, повідомляє Укрінформ.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону.

"Росіяни використовують тактику початку XX ст. з крадіжками зерна й вивезення його з України. На сьогодні ми маємо підтверджені факти, що декілька сотень тисяч тонн зернових було вивезено сумарно з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей" , - сказав він.

За словами Висоцького, на цих територіях у фермерських запасах, що формувалися для посівних робіт, а також для переробки (для виготовлення борошна, випікання хліба), знаходиться близько 1,5 млн тонн зернових.

"Це суттєвий запас. За міжнародними цінами, це коштує сотні мільйонів доларів. І є великий ризик, що це буде просто вкрадено і вивезено на користь Росії" , - наголосив заступник міністра.

Як повідомлялося, на сайті законодавчих зборів красноярського краю РФ було опубліковано текст про плани "експропріювати надлишки врожаю фермерів Херсонського регіону".

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що російські загарбники вивозять зерно та продукти з тимчасово захоплених територій.