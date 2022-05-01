У Бєлгороді знову чутно вибухи, на околицях здійнявся стовп диму

Очевидці повідомляються про серію вибухів невстановленого походження у російському Бєлгороді, повідомляє Новое время.

На фото та відео на околицях міста видно стовп сірого диму.

Подія, за словами очевидців, сталася між 14:10 і 14:25 у неділю, 1 травня.

У соцмережах пишуть, що, можливо, була підірвана військова база. Поки ніяких коментарів з приводу надзвичайної ситуації від місцевої влади немає.

Після повідомлення про вибухи з’явилася інформація, що у Бєлгороді з обох боків перекрито міст через Сіверський Донець.

Вибухи у Бєлгороді підтвердив у своєму Telegram-каналі кремлівський пропагандист Олександр Коц.

Пропагандист також опублікував відео, на якому кілька вертольотів кружляли над містом менш ніж за годину до пожежі. Вертольоти якої країни літали над Бєлгородом на відео розгледіти не можна.

Блогер з Conflict Intelligence Team Руслан Левієв пише, що було видно вертольоти Ми-6 та Ка-52 (другі стоять на озброєнні тільки в армії РФ). Він пише, що вертольоти нібито літали поблизу Бєлгорода через прибуття туди глави Генштабу РФ Валерія Герасимова. За даними ЗМІ Герасимов нещодавно перебував в українському Ізюмі, біля якого точаться бої ЗСУ та російських окупантів. Левієв зазначає, що дим видніється не над аеродромом.