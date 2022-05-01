Денисова: українці повертаються з російського полону з ампутаціями та сепсисом

Українська омбудсмен Людмила Денісова розповіла про приниження і нелюдські умови утримання українських громадян, захоплених у полон Росією, повідомляє Новое время.

У своєму Facebook уповноважена з прав людини заявила, що серед українців, які були звільнені з полону в рамках обміну, є тяжко поранені люди з сепсисом та ампутованими кінцівками.

Російські окупанти наливали в чоботи українських полонених воду і змушували лежати обличчям на землі на морозі по три-чотири дні. Чоловіків з обмороженими кінцівками та зав'язаними очима відправляли в російські табори, потім — у СІЗО №1 у російському Курську, де їм не надавали медичної допомоги.

"Українців одягали в форму полонених, підстригли волосся, катували, змушували вчити патріотичні російські пісні та виконувати їх для своїх наглядачів. Допити відбувалися два-три рази на день, після чого чоловіків жорстоко били, а згодом змушували підписати документи про те, що з ними добре поводилися" , — повідомила Денісова.

Окупанти вирішили обміняти важкохворих, людей з ампутованими від обмороження кінцівками та пальцями ніг. Через відсутність швидких росіяни везли поранених українців по п'ять годин на вантажних залізничних платформах, поклали їх на шосе на ношах і дали забрати російським солдатам.

Омбудсмен наголосила, що захоплення в полон мирних громадян є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема ст. 34 Женевської конвенції. Вона закликала Комісію ООН з розслідування прав людини під час вторгнення Росії в Україну звернути увагу на порушення прав полонених українців.

30 квітня Україна і Росія провели черговий обмін полоненими. Українська сторона повернула додому 14 людей: сім військових і сім цивільних.