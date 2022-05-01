ОВА: окупанти обстріляли село на Дніпропетровщині, поранено жінку

Після обіду 1 травня російські окупанти обстріляли село на Дніпропетровщині, внаслідок чого одна мешканка отримала поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Ворожній обстріл села в Синельниківському районі. Зачепило приватний двір. Поранено жінку".