ОВА: окупанти обстріляли село на Дніпропетровщині, поранено жінку
Після обіду 1 травня російські окупанти обстріляли село на Дніпропетровщині, внаслідок чого одна мешканка отримала поранення, повідомляє Українська правда.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.
"Ворожній обстріл села в Синельниківському районі. Зачепило приватний двір. Поранено жінку".
- 1 травня російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області, потрапивши до зернових складів агропідприємств.