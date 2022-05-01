Румунія спростила правила транзиту для українських біженців
Українські біженці, яким потрібно повернутися додому через Румунію, тепер можуть їхати транзитом за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження, повідомляє РБК-Україна.
Про таке рішення румунської влади повідомляє офіційна сторінка у Facebook посольства України в Болгарії.
Документи для проїзду через Румунію: що потрібно врахувати українцям
Прикордонна поліція Румунії з гуманітарних міркувань дозволила перетин румунського кордону для транзиту в Україну громадянам України, які виїхали з України з 24 лютого 2022 року без дійсного документа для виїзду за кордон і без візи, повідомляють у дипломатичному відомстві.
Для пропуску достатньо пред'явити на кордоні один із таких документів:
- внутрішній паспорт старого зразка;
- внутрішній паспорт з електронним носієм;
- небіометричний паспорт для виїзду за кордон (включаючи відмітку про продовження терміну дії);
- свідоцтво про народження;
- вписані дані про дітей в паспорт одного з батьків.
Громадянам України без зазначених документів дозволять в'їзд до Румунії прямо або через Молдову на основі проїзного документа дитини, свідоцтва на повернення, в тому числі старого зразка - без візи або іншої авторизації.
Додому з Болгарії та Туреччини – без відвідування консульства
У квітні українські біженці, які знайшли тимчасовий прихисток у Болгарії, зіткнулися з неможливістю повернутися в Україну без закордонного паспорта. Їм повідомляли, що румунська сторона не пропускає без біометричного документа.
Тому в Болгарії в консульстві потрібно було оформляти тимчасове свідоцтво на повернення в Україну.
Проблема полягала в тому, що деякий час в консульстві не було відповідних бланків, а також те, що оформлення такого документа коштувало 30 доларів.
У соцмережах українські біженці обурювалися, що опинилися "в заручниках" через неможливість виїхати додому. Обговорювали також можливі шляхи виїзду через Грецію та інші країни.
Біженці, які виїжджали до Туреччини через Болгарію, і які не мали біометричних закордонних паспортів (Туреччина дозволяє в'їзд зі звичайними закордонними паспортами і внутрішніми ID-картами), також тепер зможуть повернуться додому через кордон з Румунією.