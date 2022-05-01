На "Укрзалізницю" розпочалася кібератака, у роботі сервісів можливі збої

Національний залізничний перевізник "Укрзалізниця" заявив, що його онлайн-сервіси зазнають кібератаки, повідомляє Українська правда.

Про це передає прес-служба УЗ у Telegram.

"Знову спостерігаємо набіги орди на наші сервіси онлайн-продажу та лінію підтримки, можуть бути тимчасові збої".

В УЗ додали, що працюють над відображенням атак та усуненням проблем.

У той же час каси на вокзалах продовжують функціонувати, а потяги прямують за розкладом.